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Repas partagé, animations et expérimentation d’un marché de producteurs locaux, Mairie de quartier Nantes Nord, Nantes

Repas partagé, animations et expérimentation d’un marché de producteurs locaux, Mairie de quartier Nantes Nord, Nantes

Repas partagé, animations et expérimentation d’un marché de producteurs locaux, Mairie de quartier Nantes Nord, Nantes vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Mairie de quartier Nantes Nord

Adresse : 90 route de la Chapelle Sur Erdre 44300 Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Animations gratuites / marché payant

Repas partagé, animations et expérimentation d’un marché de producteurs locaux Vendredi 5 juin, 16h00 Mairie de quartier Nantes Nord Loire-Atlantique

Animations gratuites / marché payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Venez faire vos achats au marché de Chêne des Anglais et partager un repas ensemble ! Des animations culturelles sont également prévues.

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Repas partagé, animations culturelles et expérimentation d’un marché de producteurs locaux Marché Repas Animation

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