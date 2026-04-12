Repas partagé, animations et expérimentation d’un marché de producteurs locaux, Mairie de quartier Nantes Nord, Nantes

Repas partagé, animations et expérimentation d’un marché de producteurs locaux Vendredi 5 juin, 16h00 Mairie de quartier Nantes Nord Loire-Atlantique

Animations gratuites / marché payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Venez faire vos achats au marché de Chêne des Anglais et partager un repas ensemble ! Des animations culturelles sont également prévues.

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Repas partagé, animations culturelles et expérimentation d’un marché de producteurs locaux Marché Repas Animation