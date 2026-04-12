Repas partagé, animations et expérimentation d’un marché de producteurs locaux, Mairie de quartier Nantes Nord, Nantes
Repas partagé, animations et expérimentation d’un marché de producteurs locaux, Mairie de quartier Nantes Nord, Nantes vendredi 5 juin 2026.
Repas partagé, animations et expérimentation d’un marché de producteurs locaux Vendredi 5 juin, 16h00 Mairie de quartier Nantes Nord Loire-Atlantique
Animations gratuites / marché payant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Venez faire vos achats au marché de Chêne des Anglais et partager un repas ensemble ! Des animations culturelles sont également prévues.
Mairie de quartier Nantes Nord 90 route de la Chapelle Sur Erdre 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « collectif24mai.nantesnord@gmail.com »}]
Repas partagé, animations culturelles et expérimentation d’un marché de producteurs locaux Marché Repas Animation
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