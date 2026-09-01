Repas patrimonial et animation musicale Salle de la mairie Cadéac
dimanche 27 septembre 2026 · Salle de la mairie · Cadéac
Informations pratiques
Cadéac
Repas patrimonial et animation musicale
Salle de la mairie CADEAC Cadéac Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:30:00
fin : 2026-09-27 14:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Pour le dernier week-end du Mois du Patrimoine, nous vous proposons de nous retrouver autour d’une bonne table. Et tout naturellement s’est imposé le plat fétiche d’Henri IV, la Poule au pot .
Menu à 20€/pers. (apéritif, potage, poule au pot, fromage, crème anglaise et tourte, café et vin).
Sur réservation au 06 73 45 28 54 (80 places maximum)
Par l’association Guet Patrimoine Caducéen (06 73 45 28 54) .
Salle de la mairie CADEAC Cadéac 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 45 28 54
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English :
For the final weekend of Heritage Month, we invite you to join us for a delicious meal. And naturally, Henri IV’s favorite dish, “Poule au pot,” was the obvious choice.
Menu: 20? per person. (appetizer, soup, poule au pot, cheese, crème anglaise and pie, coffee and wine).
Reservations required at 06 73 45 28 54 (maximum 80 seats)
L’événement Repas patrimonial et animation musicale Cadéac a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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