REPAS PAYSAN AVEC ANIMATION MUSICALE Lamalou-les-Bains
REPAS PAYSAN AVEC ANIMATION MUSICALE Lamalou-les-Bains mardi 19 mai 2026.
Lamalou-les-Bains
REPAS PAYSAN AVEC ANIMATION MUSICALE
6 Rue Ferdinand Fabre Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Les producteurs de la boutique de l’Escale Fermière de Lamalou les Bains vous proposent un repas paysan, accompagné d’une animation musicale avec le groupe Saf-Saf.
Repas sur réservation au 04 67 95 82 18, 20€/personne. RDV devant la boutique Escale Fermière.
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6 Rue Ferdinand Fabre Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 22 18
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English : REPAS PAYSAN AVEC ANIMATION MUSICALE
Producers from the Escale Fermière store in Lamalou-les-Bains offer you a country-style meal, accompanied by musical entertainment from the Saf-Saf group.
Reservations required on 04 67 95 82 18, €20/person. RDV in front of the Escale Fermière store.
L’événement REPAS PAYSAN AVEC ANIMATION MUSICALE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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