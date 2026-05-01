Lamalou-les-Bains

REPAS PAYSAN AVEC ANIMATION MUSICALE

6 Rue Ferdinand Fabre Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Les producteurs de la boutique de l’Escale Fermière de Lamalou les Bains vous proposent un repas paysan, accompagné d’une animation musicale avec le groupe Saf-Saf.

Repas sur réservation au 04 67 95 82 18, 20€/personne. RDV devant la boutique Escale Fermière.

.

6 Rue Ferdinand Fabre Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 22 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : REPAS PAYSAN AVEC ANIMATION MUSICALE

Producers from the Escale Fermière store in Lamalou-les-Bains offer you a country-style meal, accompanied by musical entertainment from the Saf-Saf group.

Reservations required on 04 67 95 82 18, €20/person. RDV in front of the Escale Fermière store.

L’événement REPAS PAYSAN AVEC ANIMATION MUSICALE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB