Repas pizza et flammekuche Espace Joséphine BAKER – Cocheren

Cocheren

Repas pizza et flammekuche

Espace Joséphine BAKER – 12A rue du Moulin Cocheren Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Les Mineurs de Belle Roche et Cocheren vous propose de passer un moment convivial en partageant un repas.

Le 2 mai à partir de 18h00 pizza et flammekuche. Le 3 mai pour midi ; Paella, fromage et café ou grillages avec possibilité d’emporter. Le 3 mai à partir de 18h00 pizza et flammekuche. Réservation des repas par téléphone.Tout public

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Espace Joséphine BAKER – 12A rue du Moulin Cocheren 57800 Moselle Grand Est +33 6 82 59 76 51

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English :

The Belle Roche and Cocheren miners invite you to share a convivial meal.

May 2 from 6:00 pm: pizza and flammekuche. May 3 for lunch: Paella, cheese and coffee or grilled meats to take away. May 3 from 6:00 pm: pizza and flammekuche. Reservations by telephone.

L’événement Repas pizza et flammekuche Cocheren a été mis à jour le 2026-04-21 par FORBACH TOURISME