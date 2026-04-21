Repas pizza et flammekuche Espace Joséphine BAKER – Cocheren
Repas pizza et flammekuche Espace Joséphine BAKER – Cocheren samedi 2 mai 2026.
Cocheren
Repas pizza et flammekuche
Espace Joséphine BAKER – 12A rue du Moulin Cocheren Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-02
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-02
Les Mineurs de Belle Roche et Cocheren vous propose de passer un moment convivial en partageant un repas.
Le 2 mai à partir de 18h00 pizza et flammekuche. Le 3 mai pour midi ; Paella, fromage et café ou grillages avec possibilité d’emporter. Le 3 mai à partir de 18h00 pizza et flammekuche. Réservation des repas par téléphone.Tout public
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Espace Joséphine BAKER – 12A rue du Moulin Cocheren 57800 Moselle Grand Est +33 6 82 59 76 51
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English :
The Belle Roche and Cocheren miners invite you to share a convivial meal.
May 2 from 6:00 pm: pizza and flammekuche. May 3 for lunch: Paella, cheese and coffee or grilled meats to take away. May 3 from 6:00 pm: pizza and flammekuche. Reservations by telephone.
L’événement Repas pizza et flammekuche Cocheren a été mis à jour le 2026-04-21 par FORBACH TOURISME