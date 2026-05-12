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Repas portugais et brésilien Salle des fêtes Voudenay

Repas portugais et brésilien Salle des fêtes Voudenay samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue de la Croix de Pierre

Ville : 21230 Voudenay

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Voudenay

Repas portugais et brésilien

Salle des fêtes Rue de la Croix de Pierre Voudenay Côte-d’Or

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Repas Spécialités Portugaises et Brésiliennes, suivi d’une soirée dansante. Réservation obligatoire.   .

Salle des fêtes Rue de la Croix de Pierre Voudenay 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 57 08 46 

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English : Repas portugais et brésilien

L’événement Repas portugais et brésilien Voudenay a été mis à jour le 2026-05-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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