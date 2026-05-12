Repas portugais et brésilien Salle des fêtes Voudenay

Voudenay

Repas portugais et brésilien

Salle des fêtes Rue de la Croix de Pierre Voudenay Côte-d’Or

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Repas Spécialités Portugaises et Brésiliennes, suivi d’une soirée dansante. Réservation obligatoire. .

Salle des fêtes Rue de la Croix de Pierre Voudenay 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 57 08 46

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English : Repas portugais et brésilien

L’événement Repas portugais et brésilien Voudenay a été mis à jour le 2026-05-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)