Spectacle Touchée par les Fées Rue Boisseau Voudenay
Spectacle Touchée par les Fées Rue Boisseau Voudenay vendredi 5 juin 2026.
Voudenay
Spectacle Touchée par les Fées
Rue Boisseau La Cabane Voudenay Côte-d’Or
Tarif : 8 – 8 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
La Compagnie Stelisto de Tempo accueille le Festival Les Souterraines le temps de leur spectacle (à partir de 15 ans). Réservation obligatoire. .
Rue Boisseau La Cabane Voudenay 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle Touchée par les Fées
L’événement Spectacle Touchée par les Fées Voudenay a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Pays Arnay-Liernais