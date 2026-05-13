Spectacle Touchée par les Fées Rue Boisseau Voudenay

Voudenay

Spectacle Touchée par les Fées

Rue Boisseau La Cabane Voudenay Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

La Compagnie Stelisto de Tempo accueille le Festival Les Souterraines le temps de leur spectacle (à partir de 15 ans). Réservation obligatoire. .

Rue Boisseau La Cabane Voudenay 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle Touchée par les Fées

L’événement Spectacle Touchée par les Fées Voudenay a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Pays Arnay-Liernais