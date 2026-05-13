Spectacle Toujours Primevère La Cabane Voudenay
Spectacle Toujours Primevère La Cabane Voudenay dimanche 7 juin 2026.
Voudenay
Spectacle Toujours Primevère
La Cabane 30 Rue Boisseau Voudenay Côte-d’Or
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
La Compagnie Stelisto de Tempo accueille le Festival Les Souterraines le temps d’un spectacle (à partir de 7 ans). Réservation obligatoire. .
La Cabane 30 Rue Boisseau Voudenay 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle Toujours Primevère
L’événement Spectacle Toujours Primevère Voudenay a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Pays Arnay-Liernais