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Spectacle Toujours Primevère La Cabane Voudenay

Spectacle Toujours Primevère La Cabane Voudenay dimanche 7 juin 2026.

Lieu : La Cabane

Adresse : 30 Rue Boisseau

Ville : 21230 Voudenay

Département : Côte-d'Or

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Voudenay

Spectacle Toujours Primevère

La Cabane 30 Rue Boisseau Voudenay Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

La Compagnie Stelisto de Tempo accueille le Festival Les Souterraines le temps d’un spectacle (à partir de 7 ans). Réservation obligatoire.   .

La Cabane 30 Rue Boisseau Voudenay 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Spectacle Toujours Primevère

L’événement Spectacle Toujours Primevère Voudenay a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Pays Arnay-Liernais

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