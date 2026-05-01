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Repas poule au pot Villefranche-du-Queyran

Repas poule au pot Villefranche-du-Queyran

Repas poule au pot Villefranche-du-Queyran samedi 16 mai 2026.

Adresse : Salle des clubs

Ville : 47160 Villefranche-du-Queyran

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif réduit

Villefranche-du-Queyran

Repas poule au pot

Salle des clubs Villefranche-du-Queyran Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 12:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Menu apéritif, potage, poule au pot farcie avec ses légumes accompagnée d’une sauce aux câpres, salade & fromage, tarte aux fraises, vin & café
En collaboration avec l’Association des Champignons de Sylvestre du 47   .

Salle des clubs Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 66 68 27  amicalelaiquequeyran@sfr.fr

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English : Repas poule au pot

L’événement Repas poule au pot Villefranche-du-Queyran a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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