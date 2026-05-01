Villefranche-du-Queyran

Repas poule au pot

Salle des clubs Villefranche-du-Queyran Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 12:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Menu apéritif, potage, poule au pot farcie avec ses légumes accompagnée d’une sauce aux câpres, salade & fromage, tarte aux fraises, vin & café

En collaboration avec l’Association des Champignons de Sylvestre du 47 .

Salle des clubs Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 66 68 27 amicalelaiquequeyran@sfr.fr

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English : Repas poule au pot

L’événement Repas poule au pot Villefranche-du-Queyran a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne