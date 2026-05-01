Repas poule au pot Villefranche-du-Queyran
Repas poule au pot Villefranche-du-Queyran samedi 16 mai 2026.
Villefranche-du-Queyran
Repas poule au pot
Salle des clubs Villefranche-du-Queyran Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 12:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Menu apéritif, potage, poule au pot farcie avec ses légumes accompagnée d’une sauce aux câpres, salade & fromage, tarte aux fraises, vin & café
En collaboration avec l’Association des Champignons de Sylvestre du 47 .
Salle des clubs Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 66 68 27 amicalelaiquequeyran@sfr.fr
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English : Repas poule au pot
L’événement Repas poule au pot Villefranche-du-Queyran a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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