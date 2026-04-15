Vide-grenier Villefranche-du-Queyran
Vide-grenier Villefranche-du-Queyran jeudi 14 mai 2026.
Villefranche-du-Queyran
Vide-grenier
Ancienne gare Villefranche-du-Queyran Lot-et-Garonne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 07:00:00
fin : 2026-05-14 19:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Vide grenier.
Café offert à chaque exposant.
Restauration sur place. .
Ancienne gare Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 26 48 21
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Villefranche-du-Queyran a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne