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Vide-grenier Villefranche-du-Queyran

Vide-grenier Villefranche-du-Queyran

Vide-grenier Villefranche-du-Queyran jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Ancienne gare

Ville : 47160 Villefranche-du-Queyran

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Villefranche-du-Queyran

Vide-grenier

Ancienne gare Villefranche-du-Queyran Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 07:00:00
fin : 2026-05-14 19:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Vide grenier.
Café offert à chaque exposant.
Restauration sur place.   .

Ancienne gare Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 26 48 21 

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Villefranche-du-Queyran a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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