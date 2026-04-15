Villefranche-du-Queyran

Vide-grenier

Ancienne gare Villefranche-du-Queyran Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 07:00:00

fin : 2026-05-14 19:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Vide grenier.

Café offert à chaque exposant.

Restauration sur place. .

Ancienne gare Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 26 48 21

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Villefranche-du-Queyran a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne