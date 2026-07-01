Informations pratiques

Nyons

Repas provençale des olivades

place de la Libération Nyons Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

– 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Repas soupe au pistou proposé par le Lions Club avec le soutient de la ville de Nyons.

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place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 94 42 79 lions.nyons@gmail.com

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English :

Pistou soup dinner hosted by the Lions Club with the support of the city of Nyons.

L’événement Repas provençale des olivades Nyons a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale