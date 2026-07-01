Repas provençale des olivades Nyons
samedi 18 juillet 2026 · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Repas provençale des olivades
place de la Libération Nyons Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
– 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Repas soupe au pistou proposé par le Lions Club avec le soutient de la ville de Nyons.
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place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 94 42 79 lions.nyons@gmail.com
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English :
Pistou soup dinner hosted by the Lions Club with the support of the city of Nyons.
L’événement Repas provençale des olivades Nyons a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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