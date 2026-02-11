Les Olivades

Place du Dr Bourdongle, Place de la Libération, Parc arobré du Centre-Ville Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Moment fort de la vie nyonsaise et du monde oléicole local, la fête des Olivades célèbre l’Olive Noire de Nyons et est initiée par la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier.

.

Place du Dr Bourdongle, Place de la Libération, Parc arobré du Centre-Ville Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 10 l.flouret@nyons.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A high point in the life of Nyons and the local olive-growing world, the Olivades festival celebrates the Olive Noire de Nyons and is initiated by the Confrérie des Chevaliers de l?Olivier.

L’événement Les Olivades Nyons a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale