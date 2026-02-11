Les Olivades Nyons
Les Olivades Nyons vendredi 17 juillet 2026.
Les Olivades
Place du Dr Bourdongle, Place de la Libération, Parc arobré du Centre-Ville Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Moment fort de la vie nyonsaise et du monde oléicole local, la fête des Olivades célèbre l’Olive Noire de Nyons et est initiée par la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier.
Place du Dr Bourdongle, Place de la Libération, Parc arobré du Centre-Ville Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
A high point in the life of Nyons and the local olive-growing world, the Olivades festival celebrates the Olive Noire de Nyons and is initiated by the Confrérie des Chevaliers de l?Olivier.
