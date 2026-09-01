Informations pratiques

Pfaffenheim

Repas vendanges

5 rue du Chai Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 12:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Animation musicale, bar à cocktails, animations enfants (pressurage, dessins,…) et promotions sur une sélection de vins. Au menu planchette de charcuterie et fromage, dessert, café et un verre de vin nouveau offert. Sur réservation avant le 13/09.

Participez à un succulent repas vendanges proposé par la Cave des Vignerons de Pfaffenheim ! Animation musicale, bar à cocktails, animations enfants (pressurage, dessins,…) et promotions sur une sélection de vins. Au menu planchette de charcuterie et fromage, dessert, café et un verre de vin nouveau offert. Sur réservation. .

5 rue du Chai Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 08 08 caveau@pfaffenheim.com

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English :

Live music, a bar and cocktails, children’s activities (grape pressing, drawing, etc.), and special offers on a selection of wines. On the menu: a platter of cold cuts and cheese, dessert, coffee, and a complimentary glass of new wine. Reservations required by September 13.

L’événement Repas vendanges Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach