Repenser les « musiques du monde » Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes Mardi 12 mai, 19h00 Ille-et-Vilaine

Les Trans présentent, dans le cadre de Rennes au Pluriel Rencontre + DJ-set de Retro Cassetta Les Trans et Rennes au Pluriel s’associent pour une rencontre + DJ-set,

Les Trans présentent, dans le cadre de Rennes au Pluriel

Rencontre + DJ-set de Retro Cassetta [à la Maison de Quartier de Villejean]

Les Trans et Rennes au Pluriel s’associent pour une rencontre + DJ-set, durant le temps fort Rennes au Pluriel, autour de l’interculturalité.

Cette rencontre, intitulée Repenser les “musiques du monde” au-delà des étiquettes, croisera prises de parole, performance musicale, et réflexions sur les étiquettes artistiques et culturelles mouvantes, souvent figées dans les imaginaires.

Le rendez-vous interrogera le terme “musiques du monde”, qui, en voulant valoriser la diversité culturelle, peut aussi créer de nouvelles frontières. Il s’agira aussi de montrer la simplification derrière ces étiquettes et la manière dont les artistes, chercheur·euses et acteur·rices culturel·les s’en emparent pour les déplacer, les recontextualiser ou les réinventer.

Rencontre avec : Kamel Dafri (directeur de Villes des Musiques du monde), Thomas Lagarrigue (responsable des ressources sur l’artistique aux Trans), Fatima Leghzal (danseuse, chorégraphe et directrice de la Compagnie Dounia), Retro Cassetta (artiste).

DJ-set : Retro Cassetta

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-12T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-12T23:00:00.000+02:00

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Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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