Repenser / transformer son jardin Dans le jardin d’un particulier Rennes
samedi 26 septembre 2026 · Dans le jardin d'un particulier · Rennes
Informations pratiques
Repenser / transformer son jardin Dans le jardin d’un particulier Rennes Samedi 26 septembre, 09h30 Ille-et-Vilaine
Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.
Un déménagement ou un nouveau jardin à investir ? Cette formation est faite pour vous ! Venez découvrir les différentes manières, selon vos envies et besoins, d’aménager un jardin résilient et facile à entretenir.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T12:30:00.000+02:00
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http://bit.ly/rennes_zerodechet
Dans le jardin d’un particulier Rue Jean Nobilet, Rennes Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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