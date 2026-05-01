RÉPÉTITION GÉNÉRALE PUBLIQUE LA DANSE DES CAVALIERS Gorges du Tarn Causses

Gorges du Tarn Causses

RÉPÉTITION GÉNÉRALE PUBLIQUE LA DANSE DES CAVALIERS

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08 19:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Deux frères, quatre âges, un spectacle bouleversant.

Au Festival du Court Théâtre en 2025, la pièce La danse des cavaliers a été lauréate du 1er prix. En résidence de création d’une version longue de cette même pièce, ses auteurs vous invitent à une répétition générale publique gratuite le vendredi 8 mai.

Au Festival du Court Théâtre en 2025, la pièce La danse des cavaliers a été lauréate du 1er prix. Hugo Métais,ancien chargé de communication à la commune Gorges du Tarn Causses, et Gabriel Rodriguez ont fait chavirer le jury et le public avec une création aussi touchante qu’amusante.

Ils seront en résidence de création d’une version longue de cette même pièce du 1er au 9 mai à la salle des fêtes de Blajoux.

A cette occasion, une répétition générale publique gratuite sera proposée le vendredi 8 mai à 18h à la salle des fêtes de Sainte Enimie. La représentation sera suivie d’un échange avec le public et d’un verre de l’amitié offert par la commune.

La Danse des Cavaliers, c’est l’histoire de Max et Léon, deux frères unis depuis l’enfance par leur passion commune les échecs.

À travers quatre âges de leur vie, la pièce explore comment le temps transforme les rêves, les choix et leur lien, jusqu’à créer entre eux une distance qu’aucun n’avait imaginée.

Entre humour et émotion, entre la présence lumineuse de leur voisine Rose et la maladie de Léon, la compagnie vous présente une pièce tout public de 1h15.

Auteurs Gabriel Rodriguez Hugo Métais Jeanne Arsac

Metteur en Scène Augustin Allard

Régisseur Albin Thévenin .

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 48 50 09

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English :

Two brothers, four ages, a deeply moving show.

At the Festival du Court Théâtre en 2025, the play La danse des cavaliers won 1st prize. In residency for the creation of a longer version of the same play, its authors invite you to a free public dress rehearsal on Friday May 8.

L’événement RÉPÉTITION GÉNÉRALE PUBLIQUE LA DANSE DES CAVALIERS Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes