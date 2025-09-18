DÉPLOYER LA NUIT Les lisières Gorges du Tarn Causses

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Début : 2026-06-20 21:30:00

2026-06-20

Concert crépusculaire sur le Causse Méjean 17h30 marche lecture de paysage 23h15 atelier papillons de nuit

Concert crépusculaire pensé comme une ode à la nuit et à l’obscurité, pour se souvenir, résister, se rassembler, espérer. On se dépouille de la lumière, on s’arme de papiers, de plumes, de figures expiatoires et sauvages. On ferme les yeux pour ouvrir grand les pupilles, on tend les mains et les voix pour ouvrir la porte des autres sens. Tout cela dans un cadre paysager magnifique sur le Causse Méjean.

Musiques de Claudio Monteverdi, Tarquinio Merula, Sébastien Le Camus, Marin Marais, John Cage, Steve Reich et Pierre-Yves Macé.

Spectacle co-accueilli avec Scènes Croisées de Lozère en partenariat avec la commune de Gorges du Tarn Causses, les Lisières, le Grand Site de France Gorges du Tarn, de la Jonte et Causses et le Parc National des Cévennes

Envie d’aller plus loin:

– Marche lecture de paysage avec le Grand Site de France Gorges du Tarn, de la Jonte et Causses à 17h30

– Atelier autour des papillons de nuit en partenariat avec le PNC à 23h15 .

Les lisières La Condamine Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

Twilight concert on the Causse Méjean 5:30 p.m.: landscape walk ? 11:15 p.m.: moth workshop

German :

Dämmerungskonzert auf dem Causse Méjean 17:30 Uhr: Wanderung Landschaftslesen ? 23:15 Uhr: Workshop Nachtfalter

Italiano :

Concerto al crepuscolo sulla Causse Méjean ore 17.30: passeggiata paesaggistica ore 23.15: laboratorio sulle falene

Espanol :

Concierto crepuscular en el Causse Méjean 17.30 h: paseo paisajístico 23.15 h: taller de polillas

