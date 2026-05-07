Gorges du Tarn Causses

CINECO LES VOYAGES DE TEREZA

Salle des fêtes de Sainte Enimie Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Projection du film Les voyages de Tereza de Gabriel Mascaro en pleine air.

Durée 01h26min, Genre Drame, Science Fiction, Mention Tout Public

Projection du film Les voyages de Tereza de Gabriel Mascaro, le dimanche 5 juillet en pleine air à Sainte Enimie.

Durée 01h26min

Genre Drame, Science Fiction

Mention Tout Public

Origine Brésil (VO)

De Gabriel Mascaro

Avec Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás, Adanilo

Synopsis:

Tereza a vécu toute sa vie dans une petite ville industrielle d’Amazonie. Le jour venu, elle reçoit l’ordre officiel du gouvernement de s’installer dans une colonie isolée pour personnes âgées, où elles sont amenées à profiter de leurs dernières années. Tereza refuse ce destin imposé et décide de partir seule à l’aventure, découvrir son pays et accomplir son rêve secret…

Critique:

Sous ses airs de fable, Les Voyage de Tereza interroge frontalement notre rapport à la vieillesse. Que fait une société de celles et ceux qui ne servent plus ? Teinté de fantastique, le film prend des chemins de traverses sinueux, comme cette rivière bleue sur l’affiche française, comme les tracés de cet escargot à la bave bleue aux pouvoirs hallucinogènes, ou comme les chemins que peut finalement prendre une vie en pleine liberté. Douce amère et poétique, un petit bijou de grâce et de féérie. .

Salle des fêtes de Sainte Enimie Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open-air screening of Gabriel Mascaro’s film Tereza’s Travels .

Running time: 01h26min, Genre: Drama, Science Fiction, Recommended for: All Audiences

L’événement CINECO LES VOYAGES DE TEREZA Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes