Gorges du Tarn Causses

CINECO MARTY SUPREME

Salle des fêtes de Sainte Enimie Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Projection du film Marty Supreme de Josh Safdie.

Durée 02h30min Genre Biopic, Drame Mention Tout Public

Projection du film Marty Supreme de Josh Safdie, le Jeudi 4 juin à 20h à la salle des fêtes de Sainte Enimie.

Durée 02h30min

Genre Biopic, Drame

Mention Tout Public

Origine Etats-Unis (VO)

De Josh Safdie

Avec Timothée CHALAMET, Gwyneth PALTROW, Odessa A’zion

Synopsis

Marty Mauser, un jeune homme à l’ambition démesurée, est prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible.

Critique

Tout concourt à faire de Marty Supreme une fable existentielle à entrées multiples, inspirée d’un personnage réel (Marty Reisman) mais surtout portée par un époustouflant Timothée Chalamet assumant pleinement l’effet miroir d’un personnage immature et impatient. Une ode au capitalisme et à la réussite, une claque, un revers assassin qui vous cloue dans votre fauteuil ! .

Salle des fêtes de Sainte Enimie Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

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English :

Screening of Marty Supreme by Josh Safdie.

Running time: 02h30min Genre: Biopic, Drama Mention: All Audiences

L’événement CINECO MARTY SUPREME Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes