Gorges du Tarn Causses

CINECO LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT

Salle des fêtes de Sainte Enimie Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Projection du film Le gâteau du président de Hasan Hadi

Durée 01h45min, Genre Drame, Mention Tout Public.

Projection du film Le gâteau du président de Hasan Hadi, le jeudi 11 juin à 21h à la salle des fêtes de Sainte Enimie.

Durée 01h45min

Genre Drame

Mention Tout Public

Origine Irak, Quatar, Etats-Unis (VO)

Avec Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat

Synopsis

Dans l’Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l’anniversaire du président. Sa quête d’ingrédients, accompagnée de son ami Saeed, bouleverse son quotidien.

Critique:

Ce périple à hauteur d’enfant est aussi tendre que cruel quand il analyse le comportement des citadins sous cette dictature. Le casting des enfants est formidable et leur jeu authentique donne une odyssée truffée de pièges au cœur de l’absurdité d’un pays soumis. Pour ce film, le cinéaste Hasan Hadi a reçu la Caméra d’Or, amplement méritée, au festival de Cannes en 2025. .

Salle des fêtes de Sainte Enimie Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

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English :

Screening of The President’s Cake by Hasan Hadi

Running time: 01h45min, Genre: Drama, Recommended for all audiences.

L’événement CINECO LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes