Gorges du Tarn Causses

FESTIVAL BD BULLES DE BURLE

Village Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

La 19éme édition du festival de BD, livres, jeux et mangas.

Plongez dans un festival BD unique, au cœur d’un cadre exceptionnel, avec des auteurs et illustrateurs passionnés en dédicace, une librairie accessible pour tous les budgets, un large choix de bandes dessinées et de mangas, avec des nouveautés en avant-première et des animations pour petits et grands.

Olivier ROMAN sera le président de cette 19éme édition. .

Village Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 86 97 35 05 enimiebd@gmail.com

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English :

The 19th edition of the festival of comics, books, games and manga.

L’événement FESTIVAL BD BULLES DE BURLE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes