FESTIVAL BD BULLES DE BURLE Gorges du Tarn Causses
FESTIVAL BD BULLES DE BURLE Gorges du Tarn Causses samedi 27 juin 2026.
Gorges du Tarn Causses
FESTIVAL BD BULLES DE BURLE
Village Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
La 19éme édition du festival de BD, livres, jeux et mangas.
Plongez dans un festival BD unique, au cœur d’un cadre exceptionnel, avec des auteurs et illustrateurs passionnés en dédicace, une librairie accessible pour tous les budgets, un large choix de bandes dessinées et de mangas, avec des nouveautés en avant-première et des animations pour petits et grands.
Olivier ROMAN sera le président de cette 19éme édition. .
Village Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 86 97 35 05 enimiebd@gmail.com
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English :
The 19th edition of the festival of comics, books, games and manga.
L’événement FESTIVAL BD BULLES DE BURLE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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