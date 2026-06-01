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FÊTE DE LA MUSIQUE Gorges du Tarn Causses

FÊTE DE LA MUSIQUE Gorges du Tarn Causses

FÊTE DE LA MUSIQUE Gorges du Tarn Causses samedi 20 juin 2026.

Ville : 48210 Gorges du Tarn Causses

Département : Lozère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 20 20 Adulte

Gorges du Tarn Causses

FÊTE DE LA MUSIQUE

Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique Sainte-Enimie le 20 juin ! Lecture en musique, danses, apéro, soirée dansante… Inscriptions pour le repas auprès du magasin “Les souvenirs d’Emile” ou au 06 59 92 84 09 avant le 15/06
Fête de la musique Sainte-Enimie le 20 juin !

Au programme
17h Lecture en musique des apprentis percussionnistes petit amphithéâtre
17h30 Danses de l’association ‘La source des femmes’ placette front du Tarn
A partir de 19h Apéro animé par Paname source de Burle
A partir de 21h Soirée dansante animée par Jean-François MEZY et Florian SICARD
Repas jambon braisé avec pommes de terre grenailles et légumes tarte aux fruits
adulte 20€ ; enfant (-12 ans) 10€
Inscriptions auprès du magasin “Les souvenirs d’Emile” ou au 06 59 92 84 09 avant le 15/06   .

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 59 92 84 09 

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English :

Fête de la musique Sainte-Enimie on June 20! Musical readings, dancing, aperitif, dance party… Registration for the meal at the store ?Les souvenirs d?Emile? or on 06 59 92 84 09 before 15/06

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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