Gorges du Tarn Causses

FÊTE DE LA MUSIQUE

Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique Sainte-Enimie le 20 juin ! Lecture en musique, danses, apéro, soirée dansante… Inscriptions pour le repas auprès du magasin “Les souvenirs d’Emile” ou au 06 59 92 84 09 avant le 15/06

Fête de la musique Sainte-Enimie le 20 juin !

Au programme

17h Lecture en musique des apprentis percussionnistes petit amphithéâtre

17h30 Danses de l’association ‘La source des femmes’ placette front du Tarn

A partir de 19h Apéro animé par Paname source de Burle

A partir de 21h Soirée dansante animée par Jean-François MEZY et Florian SICARD

Repas jambon braisé avec pommes de terre grenailles et légumes tarte aux fruits

adulte 20€ ; enfant (-12 ans) 10€

Inscriptions auprès du magasin “Les souvenirs d’Emile” ou au 06 59 92 84 09 avant le 15/06 .

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 59 92 84 09

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English :

Fête de la musique Sainte-Enimie on June 20! Musical readings, dancing, aperitif, dance party… Registration for the meal at the store ?Les souvenirs d?Emile? or on 06 59 92 84 09 before 15/06

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes