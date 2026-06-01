FÊTE DE LA MUSIQUE Gorges du Tarn Causses
FÊTE DE LA MUSIQUE Gorges du Tarn Causses samedi 20 juin 2026.
Gorges du Tarn Causses
FÊTE DE LA MUSIQUE
Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique Sainte-Enimie le 20 juin ! Lecture en musique, danses, apéro, soirée dansante… Inscriptions pour le repas auprès du magasin “Les souvenirs d’Emile” ou au 06 59 92 84 09 avant le 15/06
Fête de la musique Sainte-Enimie le 20 juin !
Au programme
17h Lecture en musique des apprentis percussionnistes petit amphithéâtre
17h30 Danses de l’association ‘La source des femmes’ placette front du Tarn
A partir de 19h Apéro animé par Paname source de Burle
A partir de 21h Soirée dansante animée par Jean-François MEZY et Florian SICARD
Repas jambon braisé avec pommes de terre grenailles et légumes tarte aux fruits
adulte 20€ ; enfant (-12 ans) 10€
Inscriptions auprès du magasin “Les souvenirs d’Emile” ou au 06 59 92 84 09 avant le 15/06 .
Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 59 92 84 09
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English :
Fête de la musique Sainte-Enimie on June 20! Musical readings, dancing, aperitif, dance party… Registration for the meal at the store ?Les souvenirs d?Emile? or on 06 59 92 84 09 before 15/06
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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