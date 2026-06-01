SORTIE D’ATELIER THÉÂTRE Gorges du Tarn Causses
SORTIE D’ATELIER THÉÂTRE Gorges du Tarn Causses vendredi 19 juin 2026.
Gorges du Tarn Causses
SORTIE D’ATELIER THÉÂTRE
Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Sortie d’atelier de la troupe de théâtre amateur.e de Sainte Enimie, qui partagera un assemblage de jeux et d’exercices, articulés autour d’un personnage inventé en atelier, qui se dévoilera à son public ! Durée 45 minutes + apéro partagé.
L’atelier adulte de théâtre de Sainte Enimie a recommencé cette année, à présent animé par Camille, de la Compagnie de théâtre IMBIDO.
Nouvelle entrée en matière. Du tableau vivant à l’improvisation verbale et corporelle, les comédiens ont voyagé à travers différentes façons de faire du théâtre.
Vendredi 19 juin, à la salle des fêtes de Sainte-Enimie, ils partageront un assemblage de jeux et d’exercices, articulés autour d’un personnage inventé en atelier, qui se dévoilera à son public !
Bref, une restitution en forme de lever de rideau sur une pratique amateure bimensuelle bienvenue dans leur atelier !
Durée 45 minutes + apéro partagé
Venez seul ou accompagné.e (tout public) ! .
Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 7 77 07 09 08 cie.imbido@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A workshop outing by Sainte Enimie?s amateur theater troupe, who will share a collection of games and exercises, built around a character invented in the workshop, who will reveal himself to his audience! Duration: 45 minutes + shared aperitif.
L’événement SORTIE D’ATELIER THÉÂTRE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Gorges du Tarn Causses (Lozère)
- DÉPLOYER LA NUIT Les lisières Gorges du Tarn Causses 21 juin 2026
- FESTIVAL BD BULLES DE BURLE Gorges du Tarn Causses 27 juin 2026
- CINECO LES VOYAGES DE TEREZA Gorges du Tarn Causses 5 juillet 2026
- SORTIES NATURE LES VAUTOURS, ET AUTRES RAPACES DES GORGES Gorges du Tarn Causses 6 juillet 2026
- SORTIES NATURE INITIATION À L’ASTRONOMIE Gorges du Tarn Causses 6 juillet 2026