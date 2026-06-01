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SORTIE D’ATELIER THÉÂTRE Gorges du Tarn Causses

SORTIE D’ATELIER THÉÂTRE Gorges du Tarn Causses

SORTIE D’ATELIER THÉÂTRE Gorges du Tarn Causses vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 48210 Gorges du Tarn Causses

Département : Lozère

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : Adulte

Gorges du Tarn Causses

SORTIE D’ATELIER THÉÂTRE

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Sortie d’atelier de la troupe de théâtre amateur.e de Sainte Enimie, qui partagera un assemblage de jeux et d’exercices, articulés autour d’un personnage inventé en atelier, qui se dévoilera à son public ! Durée 45 minutes + apéro partagé.
L’atelier adulte de théâtre de Sainte Enimie a recommencé cette année, à présent animé par Camille, de la Compagnie de théâtre IMBIDO.
Nouvelle entrée en matière. Du tableau vivant à l’improvisation verbale et corporelle, les comédiens ont voyagé à travers différentes façons de faire du théâtre.
Vendredi 19 juin, à la salle des fêtes de Sainte-Enimie, ils partageront un assemblage de jeux et d’exercices, articulés autour d’un personnage inventé en atelier, qui se dévoilera à son public !
Bref, une restitution en forme de lever de rideau sur une pratique amateure bimensuelle bienvenue dans leur atelier !
Durée 45 minutes + apéro partagé
Venez seul ou accompagné.e (tout public) !   .

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 7 77 07 09 08  cie.imbido@gmail.com

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English :

A workshop outing by Sainte Enimie?s amateur theater troupe, who will share a collection of games and exercises, built around a character invented in the workshop, who will reveal himself to his audience! Duration: 45 minutes + shared aperitif.

L’événement SORTIE D’ATELIER THÉÂTRE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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