Gorges du Tarn Causses

SORTIE D’ATELIER THÉÂTRE

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Sortie d’atelier de la troupe de théâtre amateur.e de Sainte Enimie, qui partagera un assemblage de jeux et d’exercices, articulés autour d’un personnage inventé en atelier, qui se dévoilera à son public ! Durée 45 minutes + apéro partagé.

L’atelier adulte de théâtre de Sainte Enimie a recommencé cette année, à présent animé par Camille, de la Compagnie de théâtre IMBIDO.

Nouvelle entrée en matière. Du tableau vivant à l’improvisation verbale et corporelle, les comédiens ont voyagé à travers différentes façons de faire du théâtre.

Vendredi 19 juin, à la salle des fêtes de Sainte-Enimie, ils partageront un assemblage de jeux et d’exercices, articulés autour d’un personnage inventé en atelier, qui se dévoilera à son public !

Bref, une restitution en forme de lever de rideau sur une pratique amateure bimensuelle bienvenue dans leur atelier !

Durée 45 minutes + apéro partagé

Venez seul ou accompagné.e (tout public) ! .

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 7 77 07 09 08 cie.imbido@gmail.com

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English :

A workshop outing by Sainte Enimie?s amateur theater troupe, who will share a collection of games and exercises, built around a character invented in the workshop, who will reveal himself to his audience! Duration: 45 minutes + shared aperitif.

L’événement SORTIE D’ATELIER THÉÂTRE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes