Gorges du Tarn Causses

SORTIES NATURE LES VAUTOURS, ET AUTRES RAPACES DES GORGES

La condamine Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:00:00

fin : 2026-08-31 19:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Sortie naturaliste dans les gorges du Tarn pour observer vautours et rapaces.

Partez à la découverte des vautours et des rapaces des gorges du Tarn lors d’une sortie naturaliste accompagnée par Gregory, guide animateur nature passionné.

Au fil de la balade, il partagera ses connaissances sur la biologie et l’écologie de ces oiseaux majestueux, emblématiques de notre région, et vous accompagnera dans leur observation.

Pensez à apporter vos jumelles et de l’eau ; un prêt de jumelles est possible pour les personnes qui n’en possèdent pas.

Possibilité de prolonger le moment avec Gregory, avec l’initiation à l’ Astronomie à 21h30.

Réservation obligatoire. .

La condamine Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 16 99 65 90

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English :

Nature outing in the Tarn gorges to observe vultures and birds of prey.

L’événement SORTIES NATURE LES VAUTOURS, ET AUTRES RAPACES DES GORGES Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes