Gorges du Tarn Causses

PARTIR EN LIVRE

Place du Presbytère Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-26

Venez buller dans un lieu de repos et de répit autour de la BD offrant, hors les murs, à l’ombre de la treille, ateliers, animations, exposition, coin lecture… Ouvert à tous les publics de 14h à 18hh30, tous les jours, sauf le samedi.

Venez buller dans un lieu de repos et de répit autour de la BD offrant, hors les murs, à l’ombre de la treille, ateliers, animations, exposition, coin lecture … d »accès libre et gratuit.

Dispositif d’animation autour du Livre et de la BD ouvert à tous les publics du 6 au 26 juillet sur la Place du Presbytère, dans le vieux village de Ste Enimie de 14h à 18hh30, tous les jours, sauf le samedi. .

Place du Presbytère Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 86 97 35 05 enimiebd@gmail.com

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English :

Come and take a breather in a place of rest and respite from the world of comics, offering workshops, events, an exhibition, a reading corner… outside the walls, in the shade of the trellis. Open to all from 2pm to 6:30pm, every day except Saturday.

L’événement PARTIR EN LIVRE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes