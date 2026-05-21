DETOURS DU MONDE NUIT NOIRE Gorges du Tarn Causses
DETOURS DU MONDE NUIT NOIRE Gorges du Tarn Causses mercredi 15 juillet 2026.
Gorges du Tarn Causses
DETOURS DU MONDE NUIT NOIRE
Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
FESTIVAL 2026
Détours du Monde 23ème édition
EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE GORGES DU TARN CAUSSES
NUIT NOIRE RÉCIT CONCERT DESSINÉ
Librement inspiré de La longue route de Bernard Moitessier et de Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce de Corinne Morel Darleux
Nuit Noire nous plonge dans l’aventure maritime et humaine de Bernard Moitessier, navigateur emblématique et ardent critique du monde moderne.
À bord du mythique voilier Joshua, il s’élance le 21 août 1968 pour la Golden Globe, première course autour du monde sans escale ni assistance.
Mais, au-delà de la compétition, cette épopée devient un voyage de remise en question profonde. Après avoir franchi les trois grands caps et défié les océans, Moitessier renonce aux honneurs et à la victoire. Le 18 mars 1969, dans un geste radical, il annonce par un message catapulté depuis son bateau
Je continue sans escale vers le Pacifique, parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme.
Dessin, projeté: Younn Locard ou Damien Roudeau
Musicien et compositeur: Ojûn
Texte écrit par le poète,
interprète et metteur en scène Titwann .
Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 43 01 12 27 detoursdumonde@gmail.com
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English :
FESTIVAL 2026
Détours du Monde 23rd edition
L’événement DETOURS DU MONDE NUIT NOIRE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil Départemental
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