Gorges du Tarn Causses

BALADE À UTOPIX

Eglise de Champerboux Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Balade de Champerboux à Utopix par l’association Lou Clapas

Balade découverte des plantes médicinales et observation des oiseaux. 7 km

Après midi récréative à Utopix, une habitation-sculpture, à découvrir et exceptionnellement ouverte ce jour là.

Départ de l’église de Champerboux, Collation à Utopix .

Eglise de Champerboux Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 51 14 50 64 louclapas.champerboux@gmail.com

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English :

Stroll from Champerboux to Utopix by the Lou Clapas association

L’événement BALADE À UTOPIX Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes