BALADE À UTOPIX Gorges du Tarn Causses
BALADE À UTOPIX Gorges du Tarn Causses samedi 30 mai 2026.
Gorges du Tarn Causses
BALADE À UTOPIX
Eglise de Champerboux Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Balade de Champerboux à Utopix par l’association Lou Clapas
Balade découverte des plantes médicinales et observation des oiseaux. 7 km
Après midi récréative à Utopix, une habitation-sculpture, à découvrir et exceptionnellement ouverte ce jour là.
Départ de l’église de Champerboux, Collation à Utopix .
Eglise de Champerboux Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 51 14 50 64 louclapas.champerboux@gmail.com
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English :
Stroll from Champerboux to Utopix by the Lou Clapas association
L’événement BALADE À UTOPIX Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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