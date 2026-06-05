Gorges du Tarn Causses

LA TRAVERSÉE VÉGÉTALE

Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-09

Du 9 au 14 Juillet de 10h00 à 18h00 au Domaine Départemental de Boissets, via la RD986, à 15 min de Sainte-Enimie (parking sur place)

Du 9 au 14 Juillet de 10h00 à 18h00 au Domaine Départemental de Boissets, via la RD986, à 15 min de Sainte-Enimie (parking sur place)

À partir du végétal, des formes se créent, se transforment et prennent place dans le paysage. Habitants, visiteurs de passage vous êtes invités à participer. C’est une expérience à vivre pleinement. Être ensemble le temps d’un moment pour faire appel à nos sens, dans la co-création. Offrir et s’offrir quelque chose de beau, joyeux et vivant en pleine nature.

Avis aux photographes, musiciens et poètes, amateurs ou confirmés, désireux de partager leur regard, leur sensibilité et leur créativité au cœur de la Traversée végétale.

Que chacun vienne avec ses images, ses mots ou ses mélodies pour faire résonner et prolonger la beauté de ces précieux instants partagés.

Immersions ouvertes à toutes et tous. Réservation souhaitée. Participation bienveillante.

Embarquez votre appareil photo. Préférez des couleurs vestimentaires claires blanc — beige. .

Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 71 85 59 70 vegetale@gmx.fr

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English :

July 9 to 14, 10:00 to 18:00 at Domaine Départemental de Boissets, via RD986, 15 min from Sainte-Enimie (on-site parking)

L’événement LA TRAVERSÉE VÉGÉTALE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes