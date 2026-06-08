Gorges du Tarn Causses

SORTIES NATURE INITIATION À L’ASTRONOMIE

La condamine Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 21:30:00

fin : 2026-07-27 23:59:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Sortie Astronomie

Gregory, guide animateur nature, vous propose de profiter de la qualité exceptionnelle du ciel de notre territoire, labellisé Réserve Internationale de Ciel Étoilé en 2018, pour vous initier à l’observation de la lune et des principaux objets visibles dans le ciel du moment.

Au cours de cette soirée, il vous fera découvrir le système solaire, les planètes, les étoiles, les galaxies ainsi que les principales constellations.

Une lunette d’observation sera mise à disposition sur place pour admirer la lune.

Pensez à prévoir des sièges pliants, des couvertures et des vêtements chauds, l’animation étant statique.

Réservation obligatoire. .

La condamine Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 16 99 65 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Astronomy outing

L’événement SORTIES NATURE INITIATION À L’ASTRONOMIE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes