CINECO C’EST QUOI L’AMOUR ? SÉANCE EN PLEINE AIR Rue de l’Abbaye Gorges du Tarn Causses
CINECO C’EST QUOI L’AMOUR ? SÉANCE EN PLEINE AIR Rue de l’Abbaye Gorges du Tarn Causses dimanche 19 juillet 2026.
Gorges du Tarn Causses
CINECO C’EST QUOI L’AMOUR ? SÉANCE EN PLEINE AIR
Rue de l’Abbaye Cour du collège Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Projection du film C’est quoi l’amour ? de Fabien Gorgeart
Durée 01h47min, Genre Genre Comédie à l’envers. Mention Tout Public
Projection du film C’est quoi l’amour ? de Fabien Gorgeart
Durée 1h47
Genre Comédie à l’envers
Mention Tout Public
Origine France
De Fabien Gorgeart
Avec Laure Calamy, Vincent Macaigne, Lyes Salem
Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’église pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie.
Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu…
Un fin équilibre entre comédie et drame. Jamais sentencieux, ce troisième long métrage aborde avec justesse et drôlerie, cette recomposition familiale qui trouve son équilibre dans les différences de perception de chacun et une certaine forme de bienveillance.
C’est touchant et intelligent. On en redemande. .
Rue de l’Abbaye Cour du collège Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film What Is Love? by Fabien Gorgeart
Runtime: 1h 47min, Genre: Comedy with a twist. Rating: Suitable for all audiences
L’événement CINECO C’EST QUOI L’AMOUR ? SÉANCE EN PLEINE AIR Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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