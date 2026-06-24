UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

CINECO C’EST QUOI L’AMOUR ? SÉANCE EN PLEINE AIR Rue de l’Abbaye Gorges du Tarn Causses

CINECO C’EST QUOI L’AMOUR ? SÉANCE EN PLEINE AIR Rue de l’Abbaye Gorges du Tarn Causses

CINECO C’EST QUOI L’AMOUR ? SÉANCE EN PLEINE AIR Rue de l’Abbaye Gorges du Tarn Causses dimanche 19 juillet 2026.

Lieu
Rue de l’Abbaye
Adresse
Cour du collège
Ville
48210 Gorges du Tarn Causses
Département
Lozère
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Tarif
6 Adulte

Gorges du Tarn Causses

CINECO C’EST QUOI L’AMOUR ? SÉANCE EN PLEINE AIR

Rue de l’Abbaye Cour du collège Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Projection du film C’est quoi l’amour ? de Fabien Gorgeart
Durée 01h47min, Genre Genre Comédie à l’envers. Mention Tout Public
Projection du film C’est quoi l’amour ? de Fabien Gorgeart
Durée 1h47
Genre Comédie à l’envers
Mention Tout Public
Origine France
De Fabien Gorgeart
Avec Laure Calamy, Vincent Macaigne, Lyes Salem

Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’église pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie.
Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu…
Un fin équilibre entre comédie et drame. Jamais sentencieux, ce troisième long métrage aborde avec justesse et drôlerie, cette recomposition familiale qui trouve son équilibre dans les différences de perception de chacun et une certaine forme de bienveillance.
C’est touchant et intelligent. On en redemande.   .

Rue de l’Abbaye Cour du collège Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the film What Is Love? by Fabien Gorgeart
Runtime: 1h 47min, Genre: Comedy with a twist. Rating: Suitable for all audiences

L’événement CINECO C’EST QUOI L’AMOUR ? SÉANCE EN PLEINE AIR Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

À voir aussi à Gorges du Tarn Causses (Lozère)