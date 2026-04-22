JOURNÉE REFUGES LPO Parking du gîte Les Dolmens Gorges du Tarn Causses
JOURNÉE REFUGES LPO Parking du gîte Les Dolmens Gorges du Tarn Causses samedi 9 mai 2026.
Gorges du Tarn Causses
JOURNÉE REFUGES LPO
Parking du gîte Les Dolmens Champerboux Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
La Ligue de Protection des Oiseaux vous invite à une journée autour des refuges LPO. Au programme: 10h: accueil puis présentation du jardin et balade naturaliste, repas tiré du sac et ateliers. RDV à Champerboux ( Parking du gîte Les Dolmens ).
Samedi 9 mai à partir de 10h, la Ligue de Protection des Oiseaux vous invite à une journée autour des refuges LPO, ces terrains (un jardin, un balcon…) où la faune et la flore sont protégées pour accueillir un maximum de biodiversité.
Au programme:
10h: Accueil
10h30-12h: Présentation du jardin et balade naturaliste
12h-13h30: Repas tiré du sac
13h30: Ateliers
RDV à Champerboux ( Parking du gîte Les Dolmens )
Gratuit
Ouvert à tous publics, propriétaires ou non d’un refuge LPO.
Pas de réservation.
Renseignements mail veronique.arnaud-ulliet@lpo.fr .
Parking du gîte Les Dolmens Champerboux Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie veronique.arnaud-ulliet@lpo.fr
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English :
The Ligue de Protection des Oiseaux invites you to a day devoted to LPO refuges. Program: 10am: welcome, garden presentation and nature walk, packed lunch and workshops. RDV at Champerboux ( Parking du gîte Les Dolmens ).
L’événement JOURNÉE REFUGES LPO Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-04-22 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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