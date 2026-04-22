JOURNÉE REFUGES LPO Parking du gîte Les Dolmens Gorges du Tarn Causses

Gorges du Tarn Causses

JOURNÉE REFUGES LPO

Parking du gîte Les Dolmens Champerboux Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La Ligue de Protection des Oiseaux vous invite à une journée autour des refuges LPO. Au programme: 10h: accueil puis présentation du jardin et balade naturaliste, repas tiré du sac et ateliers. RDV à Champerboux ( Parking du gîte Les Dolmens ).

Samedi 9 mai à partir de 10h, la Ligue de Protection des Oiseaux vous invite à une journée autour des refuges LPO, ces terrains (un jardin, un balcon…) où la faune et la flore sont protégées pour accueillir un maximum de biodiversité.

Au programme:

10h: Accueil

10h30-12h: Présentation du jardin et balade naturaliste

12h-13h30: Repas tiré du sac

13h30: Ateliers

RDV à Champerboux ( Parking du gîte Les Dolmens )

Gratuit

Ouvert à tous publics, propriétaires ou non d’un refuge LPO.

Pas de réservation.

Renseignements mail veronique.arnaud-ulliet@lpo.fr .

Parking du gîte Les Dolmens Champerboux Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie veronique.arnaud-ulliet@lpo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ligue de Protection des Oiseaux invites you to a day devoted to LPO refuges. Program: 10am: welcome, garden presentation and nature walk, packed lunch and workshops. RDV at Champerboux ( Parking du gîte Les Dolmens ).

L’événement JOURNÉE REFUGES LPO Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-04-22 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes