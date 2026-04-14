Répétition ouverte de la Schola Cantorum de Nantes, Lycée La Perverie, Nantes

Répétition ouverte de la Schola Cantorum de Nantes Mardi 23 juin, 20h00 Lycée La Perverie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T20:00:00+02:00 – 2026-06-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-23T20:00:00+02:00 – 2026-06-23T22:30:00+02:00

[RECRUTEMENT CHORISTES]

Répétition ouverte au public curieux de découvrir une première lecture commune de notre prochain programme 2026-2027.

Après le succès de nos concerts Eternal Light de Howard Goodall, nous sommes à la recherche de nouveaux choristes pour démarrer un nouveau programme : Le Requiem d’Anton Bruckner et la Messe d’Otto Nicolai et d’autres œuvres, sous la direction de Thierry Bréhu.

Au piano : Laurence Chiffoleau

Vous avez une expérience chorale et êtes motivé, n’hésitez pas à venir nous rencontrer, pour un premier essai ou simplement en parler, vous êtes les bienvenus !

Le mardi 23 Juin au Lycée de la Perverie à Nantes à 20h

Au plaisir de vous rencontrer.

Lycée La Perverie 63 Rue de la Perverie, Nantes Nantes 44300 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://scholacantorumdenantes.jimdofree.com »}]

Répétition ouverte aux futurs choristes nantes nantes métropole

Schola cantorum de Nantes