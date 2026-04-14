Répétition ouverte de la Schola Cantorum de Nantes, Lycée La Perverie, Nantes
Répétition ouverte de la Schola Cantorum de Nantes, Lycée La Perverie, Nantes mardi 23 juin 2026.
Répétition ouverte de la Schola Cantorum de Nantes Mardi 23 juin, 20h00 Lycée La Perverie Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T20:00:00+02:00 – 2026-06-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-23T20:00:00+02:00 – 2026-06-23T22:30:00+02:00
[RECRUTEMENT CHORISTES]
Répétition ouverte au public curieux de découvrir une première lecture commune de notre prochain programme 2026-2027.
Après le succès de nos concerts Eternal Light de Howard Goodall, nous sommes à la recherche de nouveaux choristes pour démarrer un nouveau programme : Le Requiem d’Anton Bruckner et la Messe d’Otto Nicolai et d’autres œuvres, sous la direction de Thierry Bréhu.
Au piano : Laurence Chiffoleau
Vous avez une expérience chorale et êtes motivé, n’hésitez pas à venir nous rencontrer, pour un premier essai ou simplement en parler, vous êtes les bienvenus !
Le mardi 23 Juin au Lycée de la Perverie à Nantes à 20h
Au plaisir de vous rencontrer.
Lycée La Perverie 63 Rue de la Perverie, Nantes Nantes 44300 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://scholacantorumdenantes.jimdofree.com »}]
Répétition ouverte aux futurs choristes nantes nantes métropole
Schola cantorum de Nantes
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