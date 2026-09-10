[REPETITION]- Werther Opéra de Rennes Rennes
vendredi 25 septembre 2026 · Opéra de Rennes · Rennes
Informations pratiques
[REPETITION]- Werther Opéra de Rennes Rennes Vendredi 25 septembre, 17h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription, strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.
Assistez à une répétition de l’Opéra de Rennes
**Werther, une œuvre majeure de l’opéra français du 19e siècle qui réuni tous les ingrédients d’un opéra classique et intense : tourments amoureux, passion et romantisme sont au programme !**
L’Opéra de Rennes et le CMI vous proposent d’assister gratuitement à la répétition de cet opéra fort en émotions. Le jeune Werther s’éprend de Charlotte, qui a promis de se marier avec Albert, l’époux parfait. Charlotte et Werther tentent d’atténuer leurs sentiments et s’éloignent jusqu’à Noël, mais la distance n’y fait rien : ce dernier ne voit pas d’autre issue à leur impossible amour que la mort.
_Cet Opéra est également proposé en spectacle complet le vendredi 9 octobre. N’hésitez pas à venir réserver vos places au CMI pour profiter de ce parcours complet !_
**Infos pratiques**
> Places limitées
> Gratuit
> Chanté en français, surtitré en français
> Réservation en ligne **avant le mercredi 23 septembre**
**> Attention : cette répétition est un temps de travail pour les artistes. Merci de respecter ce moment.**
_Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes._
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-25T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-25T18:30:00.000+02:00
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https://www.eventbrite.fr/e/billets-repetition-werther-1998542403127
Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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