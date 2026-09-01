Informations pratiques

Oupia

RÉPÉTITIONS DE LA CHORALE

Salle des Fêtes Oupia Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2027-04-13

Date(s) :

2026-09-29 2026-10-13 2026-10-27 2026-11-03 2026-11-17 2026-12-01 2026-12-15 2026-12-29 2027-01-05 2027-01-19 2027-02-09 2027-02-23 2027-03-09 2027-03-23 2027-04-13 2027-04-27 2027-05-11 2027-05-25 2027-06-01 2027-06-15

Répétitions de chant choral organisées un mardi sur deux à la Salle des Fêtes d’Oupia.

Activité proposée par le Foyer Rural d’Oupia pour travailler son répertoire musical en groupe et en toute simplicité.

Le Foyer Rural d’Oupia propose des séances de répétition de chorale un mardi sur deux.

Organisées à la Salle des Fêtes, ces rencontres permettent d’aborder un répertoire varié dans la joie et la bonne humeur.

Que vous soyez chanteur expérimenté ou débutant désireux de découvrir le chant choral, vous y trouverez un cadre bienveillant pour travailler votre voix et participer à des projets musicaux collectifs au sein de la commune. .

Salle des Fêtes Oupia 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 20 87

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English :

Choral rehearsals are held every other Tuesday at the Salle des Fêtes in Oupia.

This activity is offered by the Foyer Rural d’Oupia to help participants work on their musical repertoire as a group in a relaxed setting.

L’événement RÉPÉTITIONS DE LA CHORALE Oupia a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC