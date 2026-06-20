Replay Maison du Haut Saint-Lothain

Saint-Lothain

Replay

Maison du Haut 8 Hameau Les Bordes Saint-Lothain Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Spectacle Replay , par la Compagnie Polygammes (32 musiciens et comédiens)

En extérieur, maintenu qu’en cas de beau temps.

Bienvenue dans notre boîte à souvenirs, singulière ou collective, dans une histoire trimballée qui est la nôtre, la vôtre et qui est un peu, beaucoup celle des autres ! Bienvenue dans ces bribes d’enfance qu’on garde en nous éternellement, un Éden perdu ou retrouvé, à travers la vie qui s’invente et se recrée sans cesse. Ne sommes-nous pas les grands cinéastes de notre existence ?

Notre petite cervelle tourne et vit au rythme de fragments de vie revisités, de croyances et de certitudes, de déchirures et de maintes histoires issues d’un réel vite transforme. Et bien ces nostalgies du passé, du présent et du futur font jaillir sur scène des images et chansons farfelues, poétiques, mélancoliques.

Voix, corps, accessoires et décors mouvants entrent et sortent comme les souvenirs et les pensées qui se font et se défont le bric-à-brac conscient et inconscient d’une vie-mémoire .

Organisé par l’Association La Maison du Haut.

Buvette et petite restauration, espèces ou chèque uniquement

Billetterie en ligne .

Maison du Haut 8 Hameau Les Bordes Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 79 15 27

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English : Replay

L’événement Replay Saint-Lothain a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA