AGENDA · Toulouse
Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse
jeudi 10 septembre 2026 · institut supérieur des arts et du design de Toulouse · Toulouse
Informations pratiques
Les élèves des cours publics amateurs de Quentin Jouret présentent cette année au Palais des arts une sélection de dessins et de livres d’artistes explorant la notion de multiple.
En partant d’une image, d’un motif, d’une forme ou d’un geste, les élèves ont éprouvé la répétition, la série et la variation. D’une page à l’autre, d’un dessin à l’autre, l’exposition révèle comment une même idée, un même désir peut se transformer, se déplier et donner forme à de nouvelles images. Une invitation à découvrir la diversité des écarts, des reprises et des métamorphoses de l’image.
☞ Vernissage jeudi 10 septembre 2026 à 18h
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- FESTIVAL SIGN’Ô Toulouse 9 septembre 2026
- Heure du conte pour les 0-3ans, Médiathèque des Minimes, Toulouse 9 septembre 2026
- Cabane à histoires, Médiathèque Rangueil, Toulouse 9 septembre 2026
- Lectures pour les 0-3 ans, Médiathèque José Cabanis, Toulouse 9 septembre 2026
- Aprèm’ jeux vidéo : Just Dance, Médiathèque des Izards, Toulouse 9 septembre 2026