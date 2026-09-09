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Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse

jeudi 10 septembre 2026 · institut supérieur des arts et du design de Toulouse · Toulouse

Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
18:00
Heure de fin
19:00
Lieu
institut supérieur des arts et du design de Toulouse
Adresse
5 quai de la Daurade
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit

Les élèves des cours publics amateurs de Quentin Jouret présentent cette année au Palais des arts une sélection de dessins et de livres d’artistes explorant la notion de multiple.

En partant d’une image, d’un motif, d’une forme ou d’un geste, les élèves ont éprouvé la répétition, la série et la variation. D’une page à l’autre, d’un dessin à l’autre, l’exposition révèle comment une même idée, un même désir peut se transformer, se déplier et donner forme à de nouvelles images. Une invitation à découvrir la diversité des écarts, des reprises et des métamorphoses de l’image.

☞ Vernissage jeudi 10 septembre 2026 à 18h

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