Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse

Informations pratiques

Les élèves des cours publics amateurs de Quentin Jouret présentent cette année au Palais des arts une sélection de dessins et de livres d’artistes explorant la notion de multiple.

En partant d’une image, d’un motif, d’une forme ou d’un geste, les élèves ont éprouvé la répétition, la série et la variation. D’une page à l’autre, d’un dessin à l’autre, l’exposition révèle comment une même idée, un même désir peut se transformer, se déplier et donner forme à de nouvelles images. Une invitation à découvrir la diversité des écarts, des reprises et des métamorphoses de l’image.

☞ Vernissage jeudi 10 septembre 2026 à 18h