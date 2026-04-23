Représentation dans le cadre du Festival International Cultures et Traditions du monde par Empi et Riaume Place Granet Jaillans

Jaillans

Représentation dans le cadre du Festival International Cultures et Traditions du monde par Empi et Riaume

Place Granet Centre du village Jaillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Représentation au cœur du village de Jaillans dans le cadre du Festival international Cultures et Traditions du Monde par Empi et Riaume.

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Place Granet Centre du village Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 30 52 empi.et.riaume26@gmail.com

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English : Représentation dans le cadre du Festival International Cultures et Traditions du monde par Empi et Riaume

Performance in the heart of the village of Jaillans as part of the International Festival Cultures et Traditions du Monde by Empi et Riaume.

L’événement Représentation dans le cadre du Festival International Cultures et Traditions du monde par Empi et Riaume Jaillans a été mis à jour le 2026-04-23 par Valence Romans Tourisme