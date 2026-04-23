Représentation de Jazz au sommet Ciné St Did Saint-Didier-en-Velay

Saint-Didier-en-Velay

Représentation de Jazz au sommet

Ciné St Did 35 Faubourg De Montfaucon Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 20:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-01

L’association Lez’arts sur scène vous propose plusieurs représentations dans le cadre du festival Jazz au sommet.

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Ciné St Did 35 Faubourg De Montfaucon Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lezartssurscene@gmail.com

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English :

The Lez’arts sur scène association is offering several performances as part of the Jazz au sommet festival.

L’événement Représentation de Jazz au sommet Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène