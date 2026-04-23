Représentation de Jazz au sommet Ciné St Did Saint-Didier-en-Velay
Représentation de Jazz au sommet Ciné St Did Saint-Didier-en-Velay lundi 1 juin 2026.
Saint-Didier-en-Velay
Représentation de Jazz au sommet
Ciné St Did 35 Faubourg De Montfaucon Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 20:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-01
L’association Lez’arts sur scène vous propose plusieurs représentations dans le cadre du festival Jazz au sommet.
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Ciné St Did 35 Faubourg De Montfaucon Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lezartssurscene@gmail.com
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English :
The Lez’arts sur scène association is offering several performances as part of the Jazz au sommet festival.
L’événement Représentation de Jazz au sommet Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène
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