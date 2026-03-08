Représentation du Conservatoire des Landes Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Représentation du Conservatoire des Landes Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre mercredi 18 mars 2026.
Représentation du Conservatoire des Landes
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
À l’occasion du printemps des Poètes, le Conservatoire des Landes vous invite aux auditions publiques des élèves accompagnées de lectures de poèmes.
Entrée libre
À l’occasion du printemps des Poètes, le Conservatoire des Landes vous invite aux auditions publiques des élèves accompagnées de lectures de poèmes.
Entrée libre .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Représentation du Conservatoire des Landes
To mark the Spring Festival of Poets, the Conservatoire des Landes invites you to attend public auditions by its students, accompanied by poetry readings.
Free admission
L’événement Représentation du Conservatoire des Landes Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Cœur Haute Lande