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Représentation Starmania à Baugé Centre culturel René d’Anjou Baugé-en-Anjou

Représentation Starmania à Baugé Centre culturel René d’Anjou Baugé-en-Anjou samedi 27 juin 2026.

Lieu : Centre culturel René d'Anjou

Adresse : Baugé

Ville : 49150 Baugé-en-Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Baugé-en-Anjou

Représentation Starmania à Baugé

Centre culturel René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28

Représentation Starmania à Baugé
Spectacle de l’École de musique Baugeois Vallée
Représentations de l’adaptation de Starmania par les élèves de l’école de musique et leurs enseignants. Réservations conseillées. Entrée gratuite.   .

Centre culturel René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 37 02  ecoledemusique@baugeoisvallee.fr

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English :

Starmania performance in Baugé

L’événement Représentation Starmania à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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