Représentation Starmania à Baugé Centre culturel René d’Anjou Baugé-en-Anjou
Représentation Starmania à Baugé Centre culturel René d’Anjou Baugé-en-Anjou samedi 27 juin 2026.
Baugé-en-Anjou
Représentation Starmania à Baugé
Centre culturel René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Représentation Starmania à Baugé
Spectacle de l’École de musique Baugeois Vallée
Représentations de l’adaptation de Starmania par les élèves de l’école de musique et leurs enseignants. Réservations conseillées. Entrée gratuite. .
Centre culturel René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 37 02 ecoledemusique@baugeoisvallee.fr
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English :
Starmania performance in Baugé
L’événement Représentation Starmania à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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