Représentation théâtrale : Don Quichotte, Église Saint-Pierre, Orthez

Informations pratiques

Représentation théâtrale : Don Quichotte Vendredi 18 septembre, 20h00 Église Saint-Pierre Pyrénées-Atlantiques

Participation libre. Ouverture des portes à 19h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

La Compagnie de la Saligue présente une adaptation fidèle du célèbre roman de Cervantès, signée Mireille Lafitte et interprétée par cinq comédiens.

Découvrez les aventures d’Alonso Quichano, un pauvre hidalgo tellement passionné par les romans de chevalerie qu’il finit par se prendre pour le chevalier errant Don Quichotte. Accompagné de ses rêves de grandeur, il parcourt alors l’Espagne avec une mission : combattre le mal et défendre les opprimés.

Église Saint-Pierre Place Saint Pierre, 64300 Orthez, France Orthez 64300 Orthez Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0547731473 http://paroisseorthez.over-blog.com Le chœur de l’église paraît avoir été établi pour un monument aux proportions assez petites. Ce chœur se termine par un chevet semi-hexagonal. Les bas-côtés sont terminés, au nord et au sud, par des chapelles qui pourraient avoir constitué les bras du transept dans le plan primitif. Les profils des nervures, les chapiteaux, les bases des colonnes, les clefs de voûtes, les réseaux des fenêtres sont caractéristiques du début du XIVe siècle et de la fin du XIIIe, semblant indiquer que l’édifice fut exécuté en plusieurs campagnes. Après la construction du chœur, les arcs du côté de l’entrée de ce dernier restèrent en attente et la nef fut reprise avec de plus grandes proportions. La façade nord ne comporte que deux lucarnes étroites et hautes, avec des traces d’anciennes portes, d’amorces d’arcs qui laissent supposer qu’il existait autrefois des constructions adossées. Le clocher, disparu au début du XIXe siècle, se trouvait sur cette façade et contre les remparts également démolis. Une cinquième travée a été ajoutée à la nef à l’époque contemporaine, formant l’entrée et dotée d’une importante tribune pour l’orgue. La nef présente une conception languedocienne, contrairement au chœur inspiré de l’architecture du nord. Sur le flanc sud, placée sous le porche et le clocher moderne, se trouve la porte ancienne formée d’une série d’arcs brisés soutenus par des chapiteaux fleuris. La grande peinture du tympan, à l’entrée du chœur est signée Bonnet et Vettiner et date de 1912. Parkings à proximité.

La Compagnie de la Saligue présente une adaptation fidèle du célèbre roman de Cervantès, signée Mireille Lafitte et interprétée par cinq comédiens.

©OT Coeur de Béarn