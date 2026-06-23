Représentation théâtrale Les Troyennes au cinéma le Parc Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge
Représentation théâtrale Les Troyennes au cinéma le Parc Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge jeudi 9 juillet 2026.
Livarot-Pays-d’Auge
Représentation théâtrale Les Troyennes au cinéma le Parc Livarot
Livarot Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Représentation théâtrale Les Troyennes au cinéma le Parc de Livarot le samedi 9 juillet à 20h00.
Représentation théâtrale Les Troyennes au cinéma le Parc de Livarot le samedi 9 juillet à 20h00.
Adaptation de Jean Paul SARTRE. Mise en scène par Patrick GOUTANIER. .
Livarot Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 46 34 35 57
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English : Représentation théâtrale Les Troyennes au cinéma le Parc Livarot
Theatre performance of *The Trojan Women* at the Cinéma le Parc in Livarot on Saturday 9 July at 8.00 pm.
L’événement Représentation théâtrale Les Troyennes au cinéma le Parc Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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