Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Salle polyvalente Billy-sur-Oisy
Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Salle polyvalente Billy-sur-Oisy dimanche 5 juillet 2026.
Billy-sur-Oisy
Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines
Salle polyvalente 528 Le Bourg Billy-sur-Oisy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Représentation théâtrale par la troupe Les Clémentines, sous la direction de Xavier Clément 13 saynètes de Jean-Pierre Martinez et Georges Feydeau Entrée gratuite .
Salle polyvalente 528 Le Bourg Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 51 99 64
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English : Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines
L’événement Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Billy-sur-Oisy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais
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