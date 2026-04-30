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Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Salle polyvalente Billy-sur-Oisy

Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Salle polyvalente Billy-sur-Oisy

Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Salle polyvalente Billy-sur-Oisy dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : 528 Le Bourg

Ville : 58500 Billy-sur-Oisy

Département : Nièvre

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Billy-sur-Oisy

Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines

Salle polyvalente 528 Le Bourg Billy-sur-Oisy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Représentation théâtrale par la troupe Les Clémentines, sous la direction de Xavier Clément 13 saynètes de Jean-Pierre Martinez et Georges Feydeau Entrée gratuite   .

Salle polyvalente 528 Le Bourg Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 51 99 64 

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English : Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines

L’événement Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Billy-sur-Oisy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais

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