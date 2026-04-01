Persac

Reprise de l’activité golf

Le Grand Port Persac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez vous initier au golf sur un terrain de golf sauvage à 4 trous chaque vendredi à 18 heures .

Le Grand Port Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 82 00 26

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English : Reprise de l’activité golf

L’événement Reprise de l’activité golf Persac a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne