Reprise de l’activité golf Persac
Reprise de l’activité golf Persac samedi 18 avril 2026.
Persac
Reprise de l’activité golf
Le Grand Port Persac Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez vous initier au golf sur un terrain de golf sauvage à 4 trous chaque vendredi à 18 heures .
Le Grand Port Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 82 00 26
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English : Reprise de l’activité golf
L’événement Reprise de l’activité golf Persac a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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