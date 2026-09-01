Reprise des activités vocales et chant Herry
mardi 15 septembre 2026 · Herry
Informations pratiques
Herry
Reprise des activités vocales et chant
1 Place du Champ de Foire Herry Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:30:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
L’association DO RE MI Sons reprend ses activités à partir du mardi 15 septembre à 14h30, au local des associations d’Herry
Que vous soyez habitué ou simplement curieux, n’hésitez pas à rejoindre le groupe pour chanter, partager et s’amuser ensemble !
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1 Place du Champ de Foire Herry 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 65 32 02 52
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English :
The DO RE MI Sons association will resume its activities starting Tuesday, September 15, at 2:30 p.m., at the Herry community center
Whether you’re a regular or just curious, feel free to join the group to sing, share, and have fun together!
L’événement Reprise des activités vocales et chant Herry a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Loire en Berry
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