Informations pratiques

Herry

Reprise des activités vocales et chant

1 Place du Champ de Foire Herry Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 14:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

L’association DO RE MI Sons reprend ses activités à partir du mardi 15 septembre à 14h30, au local des associations d’Herry

Que vous soyez habitué ou simplement curieux, n’hésitez pas à rejoindre le groupe pour chanter, partager et s’amuser ensemble !

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1 Place du Champ de Foire Herry 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 65 32 02 52

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English :

The DO RE MI Sons association will resume its activities starting Tuesday, September 15, at 2:30 p.m., at the Herry community center

Whether you’re a regular or just curious, feel free to join the group to sing, share, and have fun together!

L’événement Reprise des activités vocales et chant Herry a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Loire en Berry