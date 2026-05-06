Colmar

Repto terra expo

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-25 09:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Amis passionnés de reptiles, ce salon est fait pour vous ! Bourse aux reptiles avec le Repto Terra Club.

Que vous soyez un éleveur passionné, un curieux ou simplement en quête de découvrir cet univers fascinant, Repto Terra Expo vous offrira l’opportunité de rencontrer des spécialistes et des exposants venus des quatre coins de la France.

Vous y trouverez des reptiles exotiques comme des lézards, serpents, tortues et bien plus encore. De plus, c’est l’occasion idéale pour poser toutes vos questions, obtenir des conseils sur les terrariums, la nourriture ou l’entretien de vos animaux. .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 60 90 49 26 info.reptoterra@gmail.com

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English :

Reptile lovers, this is the show for you! Reptile market with the Repto Terra Club.

L’événement Repto terra expo Colmar a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de Colmar