Requiem de Mozart: Le Chœur CRESCENDO et l’ensemble DODEKA en concert, Eglise Saint-Louis de Fourchambault, Fourchambault

Informations pratiques

Requiem de Mozart: Le Chœur CRESCENDO et l’ensemble DODEKA en concert Dimanche 11 octobre, 16h00 Eglise Saint-Louis de Fourchambault Nièvre

Entrée : 15€ Gratuit : – 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T16:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:15:00+02:00

Fin : 2026-10-11T16:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:15:00+02:00

Mozart en majesté : le Requiem résonnera à l’église Saint Louis de Fourchambault

Le 11 octobre 2026, l’église Saint-Louis de Fourchambault accueillera une interprétation exceptionnelle du Requiem de Mozart, portée par le chœur Crescendo de Nevers.

Accompagné par l’ensemble à cordes DODEKA (douze instrumentistes à cordes réunis autour d’un arrangement intimiste mais puissant) et quatre solistes , ce concert promet une immersion émouvante dans l’une des œuvres les plus emblématiques du répertoire sacré.

Composé par Mozart en 1791 peu avant sa mort, le Requiem est une œuvre majeure du répertoire classique, reconnue pour sa beauté et sa profondeur . Elle est remplie d’une lumière intérieure, d’un éclat qui transcende le temps et les frontières.

Pour un chœur non professionnel, le Requiem constitue un défi technique autant qu’artistique. Aborder cette œuvre de Mozart est un bonheur pour chaque chanteur, car dans sa conception elle est non seulement un chef-d’œuvre musical, mais aussi une combinaison d’éléments émotionnels, spirituels et humains

Pour le Choeur Crescendo, cette interprétation est une occasion de partager avec le public la beauté universelle de cette œuvre.

Eglise Saint-Louis de Fourchambault 6 Rue Louis Richard, 58600 Fourchambault Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-chorale-crescendo/evenements/concert-association-chorale-crescendo-1 »}]

L’église Saint-Louis de Fourchambault accueillera le 11 octobre 2026 une interprétation exceptionnelle du Requiem de Mozart par le Chœur Crescendo, l’Ensemble à cordes DODEKA et quatre Solistes. Chant choral Chœur CRESCENDO

Propriété Chœur CRESCENDO