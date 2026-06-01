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Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société Mazières-en-Gâtine

Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société Mazières-en-Gâtine

Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société Mazières-en-Gâtine jeudi 18 juin 2026.

Adresse : Bibliothèque

Ville : 79310 Mazières-en-Gâtine

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Mazières-en-Gâtine

Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société

Bibliothèque Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 14:00:00
fin : 2026-06-18 17:00:00

Date(s) :
2026-06-18

Le traditionnel après-midi jeux de société organisé par le réseau Lectures Nomades.   .

Bibliothèque Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   reseau.lectures.nomades@gmail.com

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English : Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société

L’événement Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Val de Gâtine

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