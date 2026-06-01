Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société Mazières-en-Gâtine
Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société Mazières-en-Gâtine jeudi 18 juin 2026.
Mazières-en-Gâtine
Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société
Bibliothèque Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 14:00:00
fin : 2026-06-18 17:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Le traditionnel après-midi jeux de société organisé par le réseau Lectures Nomades. .
Bibliothèque Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine reseau.lectures.nomades@gmail.com
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English : Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société
L’événement Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Val de Gâtine