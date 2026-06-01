Réseau Lectures Nomades Le bingo des héros Saint-Lin
Réseau Lectures Nomades Le bingo des héros Saint-Lin mercredi 17 juin 2026.
Saint-Lin
Réseau Lectures Nomades Le bingo des héros
Bibliothèque Saint-Lin Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-06-17
Partir en Livre célèbre les petits et grands héros ! A cette occasion, les bibliothèques du réseau et la Micro-Folie proposent aux enfants un bingo autour de ce thème. .
Bibliothèque Saint-Lin 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine reseau.lectures.nomades@gmail.com
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English : Réseau Lectures Nomades Le bingo des héros
L’événement Réseau Lectures Nomades Le bingo des héros Saint-Lin a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Val de Gâtine