Saint-Lin

Réseau Lectures Nomades Le bingo des héros

Bibliothèque Saint-Lin Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-06-17

Partir en Livre célèbre les petits et grands héros ! A cette occasion, les bibliothèques du réseau et la Micro-Folie proposent aux enfants un bingo autour de ce thème. .

Bibliothèque Saint-Lin 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine reseau.lectures.nomades@gmail.com

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English : Réseau Lectures Nomades Le bingo des héros

L’événement Réseau Lectures Nomades Le bingo des héros Saint-Lin a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Val de Gâtine