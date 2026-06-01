Réseau Lectures Nomades Le bingo des héros Verruyes
Réseau Lectures Nomades Le bingo des héros Verruyes mercredi 17 juin 2026.
Verruyes
Réseau Lectures Nomades Le bingo des héros
Bibliothèque Verruyes Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-06-17
Partir en Livre célèbre les petits et grands héros ! A cette occasion, les bibliothèques du réseau et la Micro-Folie proposent aux enfants un bingo autour de ce thème. .
Bibliothèque Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine reseau.lectures.nomades@gmail.com
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English : Réseau Lectures Nomades Le bingo des héros
L’événement Réseau Lectures Nomades Le bingo des héros Verruyes a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Val de Gâtine
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