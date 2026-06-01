Réserve de vie sauvage Jane Goodall du Trégor Léguer en fête Kerfons Ploubezre

Ploubezre

Réserve de vie sauvage Jane Goodall du Trégor Léguer en fête

Kerfons Chapelle de Kerfons Ploubezre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-06-30

Partez à la découverte de la Réserve Jane Goodall du Trégor, au travers d’une exposition photo inédite, mettant en avant l’importance de la conservation des écosystèmes et de la lutte contre le changement climatique.

Le temps d’une promenade, venez découvrir les trésors cachés de cette Réserve de Vie Sauvage®, tout en profitant du cadre majestueux de la Chapelle de Kerfons. .

Kerfons Chapelle de Kerfons Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Réserve de vie sauvage Jane Goodall du Trégor Léguer en fête Ploubezre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose